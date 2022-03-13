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Haberler İzmir Ehliyet sınavında bile kopya düzeneği kurmuşlar

Ehliyet sınavında bile kopya düzeneği kurmuşlar

13.3.2022

Ehliyet sınavında bile kopya düzeneği kurmuşlar

İZMİR Menemen'deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi E-Sınav Merkezi'nde dönem dönem gerçekleştirilen ehliyet ve SRC belgesi sınavlarında, özel düzeneklerle kopya çekilmesi ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Düzeneklerin Bornova'daki bir sürücü kursu tarafından temin edildiği belirlendi.

Bunun üzerine sürücü kursunun sahibi A.A. (51), çalışanı K.K. (28) ile A.H.'nin İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki evleri ile kursta arama yapıldı. Aramalarda kullanıma hazır 4 kopya düzeneği ve düzenek yapımında kullanılan 2 modem, 9 SİM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık, mikrofon, telefon ve şarj aleti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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