İşini gücünü bıraktı İzmir’de köye yerleşti! Doğal ürünler üretip satıyor

Yorgan, kendi çabasıyla bir şeyi başarmak adına şimdiye kadar destek alma ihtiyacı duymadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kuşadası ve Çeşme'deki büyük otellerde uzun süre çalıştıktan sonra köye yerleşmek farklı bir duygu. Hiç pişman olmadım, bu işi yaptığım için çok çok mutluyum. Hiç, keşke demedim. Gün boyu hayvanlarla ve tarımla uğraşıyoruz, yani sıkılacak boş vaktimiz olmuyor. Biri 10 diğeri 6 yaşında iki çocuğum var. Onlar da mutlular, okuldan artakalan zamanda bize yardım ediyorlar. Yanımda 4 kadın çalışıyor. Onların desteği olmasa zaten bu şekilde ürünlerimizi yapamayız."