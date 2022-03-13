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İzmir'de acı son! Karşıya geçerken otomobil çarptı

Son dakika... İzmir’in Kiraz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş olay yerince can verdi. Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

DHA

13.03.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022, 09:15

İzmir’de acı son! Karşıya geçerken otomobil çarptı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Bozkurt (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Kiraz yönüne seyir halinde olan E.B.G (26) yönetimindeki 06 BTP 744 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Bozkurt'a çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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