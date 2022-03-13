İzmir’de şaşkınlık yaratan olay! Hamileyken hamile kaldı

ÇOCUKLARI İLHAM OLDU

Çelik, şöyle konuştu:

"Çok fazla kitap okuyan bir insanım. Özellikle dünya klasiklerini okumayı çok seviyorum. Çocuklar henüz birkaç aylıkken yazmaya karar verdim. Onlar benim ilham kaynağım oldu. Kitaplarımı da bilim kurgu ve fantastik türünde yazıyorum. Aynı zamanda felsefi öğeler de içeriyor. Yaşadığımız olayın fantastik olduğunu düşünüyorum. Belki de yaşadığımız bu fantastik durum nedeniyle bu tür kitaplar yazmaya başladım. Dijital bir platformda telif haklarını verdiğim iki kitabım var. İki kitabı da yazma aşamasındayım. Kırmızı Mühür isimli kitabımı dijital ortamda yayınlamayı düşünmüyorum. Bir yayınevi ile anlaşarak kitabımın basımını gerçekleştirmek istiyorum. Çocuklarımı yetiştirirken onların 'en iyi', 'en çok' olmaları gerektiğini düşünürdüm ancak geçen süre zarfında çocukların 'en' ve 'çok' olmak, mükemmel olmak zorunda olmadıklarını özümsedim. Kitaplarımı bastırabilmek ve çocuklarıma güzel anılar aktarmak istiyorum."