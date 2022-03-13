Yeni yapılan asfalt ilk yağmurda çöktü

İzmir'in Gaziemir ilçesi Ulaştırma Caddesi'nde 2 hafta önce yapılan asfalt çöktü. Asfalt atılmadan önce yolun durumunun daha iyi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Yaklaşık bir yıldır yağmur suyu tahliye kanalı çalışması yapılıyordu. Çalışmalar 2 hafta önce bitti. Tam çamurdan tozdan kurtulduk diye sevinirken yapılan asfalt ilk yağmurda yollar çöktü. Böyle bir çalışma olamaz. Yol çalışması yapsalar bir dert yapmasalar bir dert. Yolun durumuna göre kaliteli bir asfalt çalışması yapılması gerekiyordu. Yetkililerden bir an evvel konuyu çözmelerini istiyoruz" diye konuştu.

YENİŞEHİR YOLLARI VATANDAŞI BEZDİRDİ

İZMİR'İN Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde asfaltlanmayan yollar vatandaşları isyan ettirdi. Aylardır yollarının yapılmasını beklediklerini dile getiren semt sakinleri, "Yoldan geçmeye korkuyoruz. Yaya olarak geçerken de zorlanıyoruz. Aylardır birçok defa belediyeye konuyla ilgili başvuruda bulunduk fakat ilgilenmediler. Yıl olmuş 2022, hala bir yol yapmıyorlar. Konak Belediyesi'nin artık bize hizmet vermesini bekliyoruz. Sesimizi sizin aracılığınızla duysunlar" dedi.

'HİZMET Mİ EZİYET Mİ BELLİ DEĞİL'

İZMİR'İN Buca ilçesi Çamlık Mahallesi 871 Sokak'ta yaklaşık 5 aydır yapılan kazı çalışmasından sonra çukurların kapatılmadığını belirten vatandaşlar, "Yapılan kazıların ardından çukurlar tekrar kapatılmadı. Hizmet mi yapıyorlar eziyet mi belli değil. Defalarca belediyeye şikayette bulunduk fakat sonuç alamadık. Bir yolu asfaltlamak ne kadar zor olabilir. Bunu istemek hakkımız değil mi? Yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulamıyoruz. Belediye yetkililerine sesleniyoruz, artık bu çukurları kapatın" şeklinde konuştu.

METİN BURMALI