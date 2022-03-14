5 yıldızlı otellerden köy hayatına döndü

5 yıldızlı otellerde çalıştıktan sonra evlenerek köy hayatına dönen iki üniversite mezunu İzmirli Dilek Yorgan; ürettiği tereyağı, peynir, reçel gibi doğal ürünleri yurdun dört bir yanına satıyor. Tire'de doğup büyüyen 39 yaşındaki Yorgan, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü bitirdikten sonra 5 yıl Kuşadası ve Çeşme'de otellerde çalıştı. Bu dönemde işletme fakültesini de bitiren genç kadın, evlenince Bayındır'ın kırsal Fatih mahallesine yerleşti. Bahçesinden topladığı çileklerle reçel yapıp satmaya başlayan ve talep üzerine ürün yelpazesini genişleten 2 çocuk annesi Dilek Yorgan, erişte, tereyağı, peynir gibi doğal ürünleri Türkiye'nin birçok ilinden kendisine ulaşan müşterilerine gönderiyor.

■ NADİR UYSAL