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Altınordu, Burak İnce ile gururlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, altyapısından yetişip devre arasında Alman ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan eski oyuncusu Burak İnce'nin ilk Bundesliga maçına çıkmasıyla gurur yaşadı.

14.03.2022, 14:14

Altınordu, Burak İnce ile gururlandı
Altınordu gibi lige tutunma savaşı veren Arminia Bielefeld dün deplasmanda zirve takipçisi Borussia Dortmund'a 1-0 mağlup olurken, 18 yaşındaki Burak maçın 90'ıncı dakikasında oyuna alınarak ilk heyecanını yaşadı.

Kırmızı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Öz kaynak sistemimizden (ÖKS) yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld forması ile Bundesliga'daki ilk maçında Borussia Dortmund deplasmanında süre aldı. Tebrikler, Burak İnce" ifadelerine yer verildi.

Orta sahada görev alan Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibine gönderen Altınordu, genç kramponun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.
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