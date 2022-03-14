Bayraklı’da kazanan Didem Gültekin oldu

CHP İzmir'de istifalar ve görevden almalar sonrası gerçekleştirilen olağanüstü ilçe kongrelerinin sonuncusu olan Bayraklı Olağanüstü İlçe Kongresi, dün delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede, ilçe başkanlığı için Samed Tekin, Mehmet Yılmaz ve Didem Gültekin adaylık için yarıştı. Eski İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Mehmet Yılmaz'a destek verirken, Belediye Başkanı Serdar Sandal ise Didem Gültekin'i destekliyordu. Seçimin kazananı 199 oy ile Gültekin oldu. Mehmet Yılmaz 102, Samed Tekin ise 62 oy aldı.