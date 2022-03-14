Bebeklerinden ilham aldı, yazar oldu

Hamileliğinin birinci ayında farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu için ikinci kez hamile kalan İzmirli Sevinç Çelik, Poyraz ve Ayaz adını verdikleri 'süperfetasyon' bebeklerini büyüttü. Dünyadaki 12. vaka olduklarını ve yaşadıklarını fantastik bulduklarını belirten anne Çelik, çocuklarından ilham alarak felsefi öğeler içeren bilim kurgu kitaplar yazıyor. İzmir Urla'da yaşayan Ender ve Sevinç Çelik çifti, 2017 Şubat'ında ikinci bebeklerine sahip olacaklarını öğrendi. Bir ay sonraki hastane kontrolünde bir sürprizle karşılaşan aile, annenin farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığını öğrendi. Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getiren Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü. Bu süreci fantastik olarak nitelendiren genç kadın, yaşadıklarından yola çıkarak dijital platformda felsefi öğeler içeren bilim kurgu kitapları yazmaya ve yayınlamaya başladı. Sevinç Çelik'in şimdiki hedefi ise kitaplarını bastırmak.