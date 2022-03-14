İzmir elektrik kesintisi 14 Mart Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 14 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 14 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BALÇOVA
14.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİNEMEÇ MAHALLESİ,UĞUR MUMCU CADDESİ,GÜRDAL TOSUN,GÖKÇEN EFE, ASKER SOKAKLAR VE CİVARI
14.03.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR SOKAK VE CİVARI
BAYINDIR
14.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI MAH. İM-1 2/1 NUMARALI KANDAK TRAFOSU ,İM-1 2/2 NUMARALI MAHALLE KAHVE TRAFOSU VE İM-1 2/3 VE 2/4 NUMARALI NECATI UZA MAHALLESI TRAFOLARI İLE ÇIRPI TOPRAK SU -2 TRAFOSU TAMAMINDA
BEYDAĞ
14.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO
BUCA
14.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,GONCA YÖRÜK,HÜRRİYET CADDELERİ,3011,3012 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
14.03.2022 09:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım OVACIK MAHALLESI 7071, 7073, 7074, 7065 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-112 B KOLU
DİKİLİ
14.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BADEMLİ, YAHŞİBEY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,509-509/5,8-510/3,5-9106/2-9110/3-9165/2,4 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
14.03.2022 11:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma MORDOĞAN MAH. TR-41 29 ÇIKIŞI - HALI KARNAS , İNTUR , BAHADIR , GÜRBAĞ , YARENLER , ÇAMLIBELDE , SITELERI - CENGIZ ÇELIK , ESEN İNŞAAT TRAFOLARI - ALI EFENDI KÜME EVLER , FATIH CADDESI BIR KISMI , 395 , 408 , 410 , 411 , 412 , 414 , 415 , 420 , 422 , 424 , 426 , SOKAKLARI VE CIVARI
KARŞIYAKA
14.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,DR. TİBET KIZILCAN,1697,1696 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
14.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖRNEKKÖY MH. MEHMET AKIF ERSOY MH YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖTEYAKA-2 KÜME YOLU. ÖRNEKKÖY KÜMESI. NIF ÇAYI KÜMESI VE CIVARLARI
14.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra "MEHMET AKIF ERSOY MH. 1.ÖTEYAKA MEVKI MEHMET TÜRK TR AYŞE KESMECI SLM.GRB. TR KEMALPAŞA BELEDIYES ÖZEL TR MEMIŞ KIRLI SLM GRB.TR VE CIVARLARI"
14.03.2022 16:30 17:30 OG Manevra "MEHMET AKIF ERSOY MH. 1.ÖTEYAKA MEVKI MEHMET TÜRK TR AYŞE KESMECI SLM.GRB. TR KEMALPAŞA BELEDIYES ÖZEL TR MEMIŞ KIRLI SLM GRB.TR VE CIVARLARI"
KONAK
14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1457-1458-1460-1462-1463-1464 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
14.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR 5060 SK. CIVARI M-09
ÖDEMİŞ
14.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMEN DEMIREL MAH. KISMEN TR-108 VE TR-167
SEFERİHİSAR
14.03.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR CAMIKEBIR MAHALLESI GÖZSÜZLER CADDESI VE ÖZEL TRAFOLAR
TİRE
14.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
14.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510
14.03.2022 10:30 11:00 OG Arıza Bakım Onarım (İBNI MELEK MAH -DÖRT EYLÜL MAH) DOĞAN CD-MUSTAFA KEMAL CD-ŞHT.YÜZBAŞI GÜLTEKIN BAŞARGAN CD-ÜLKÜ SK-YUNUSEMRE CD-TURDUTÖZAL BLVR-ORUŞ REIS CD.HILAL SK-SEMA SK-UFUK SK-KESIKBAŞ SK-MANOLYA SK-NIL SK-BURAKBEY CD-SABUNHANE CD-BARI SK-TEKIN ÇIK-FATIN RÜŞTÜ ZORLU CD-ŞEN SK-HASAN POLATKAN CD-HEKIM SK-YAĞHANE CD-ARA SK-2.TEKIN SK-2.ALAMADAN SK-KARADUT SK-ÜZÜM GEÇIDI-3.KIZLAR ÇEŞME SK-ARMAĞAN SK-2.YAVAN ÇEŞME SK-GÜLER SK-ALAMADAN SK-ŞANIZADE SK-ŞHT İSA YÜKSEL CD-DIBEK MEYDANI SK-YAVAN ÇEŞME SK-