İzmir İZSU su kesintisi 14 Mart Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 14 Mart İzmir su kesintisi detayları....
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 14 Mart İzmir su kesintisi detayları....
DİKİLİ BADEMLİ
14.03.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ
14.03.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK TÜRKCEDİT
14.03.2022 saat 08:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE, YENİ
14.03.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL
14.03.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZAFER
14.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.