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Haberler İzmir İzmir'de özel harekat destekli baskın! Tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltında

İzmir'de özel harekat destekli baskın! Tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltında

İzmir'de düzenlenen tefeci operasyonunda 60 kişiye yüksek faizlerle para verip, geri ödeyemeyenleri tehdit ile darp ettikleri iddiasıyla 10 kişi yakalandı. Sabah saatlerinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda çok sayıda senet ele geçrildi.

DHA

14.03.2022, 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022, 13:09

İzmir’de özel harekat destekli baskın! Tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltında

İzmir'de tefecilik yaparak 60 kişiye yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri de tehdit ve darbettikleri iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olup acil nakit arayan yaklaşık 60 kişinin yüksek faizle borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyenlerin de tehdit ve darbedildiği iddiaları üzerine harekete geçti.

Sabah saatlerinde Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerinde özel harekat destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ev, 3 iş yeri ve çok sayıda araç arandı. Aramalarda 9 senet, içinde borçluların listesinin olduğu 2 ajanda, farklı kişilere ait 2 kimlik fotokopisi, 1 döner bıçağı ve 1 tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında T.K., S.K., B.Ç., H.S., M.K., E.A., R.G., İ.N., C.U. ve M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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