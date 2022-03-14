İzmir’de yakalandılar! Tam 222 kişi birden...

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.
Ekipler, 12 Mart'ta da Zeytinler Mahallesi'ndeki Kokar Koyu mevkisinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.