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İzmir'de yakalandılar! Tam 222 kişi birden...

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklmaya göre, kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 222 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı