İzmir’deki 24 hayvan Antalya’ya gönderildi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 6 türdeki 24 yaban hayvanının yeni yuvası artık Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yer değişimiyle hem parktaki yaşam kalitesini belli bir seviyede tutmayı hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışmayı hedefliyor. İzmir'in vedalaştığı hayvanlar arasında oklu kirpi, burma piton, kapibara, yaban keçisi ve kaplan bulunuyor. Gönderilen erkek vaşak ise oradaki dişi vaşak ile çiftleştirildikten ve yavruları doğduktan sonra tekrar İzmir'e getirilecek.