Kılıçdaroğlu Soyer’i yalanladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir milletvekilleri, son günlerde sık sık hükümetin yatırım yapmayarak İzmir'i cezalandırdığı iddiasını ortaya atarak algı operasyonu yürütüyor. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin vekilleri ve Soyer'i yalanlayan bir açıklama geldi.

ÇELİŞKİ ÇOK BÜYÜK

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu, hükümetin yatırımlarını İzmir gibi büyük illere yaptığını belirtti. "Yatırımlar İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Denizli'ye yapılıyor. Ya Diyarbakır'ı yok mu bu ülkenin? Bu ülkenin Tunceli'si, Elazığ'ı, Sivas'ı, Kayseri'si yok mu? Büyük yerlere, oralara gidiyor ve bu bölgelerde yatırım yapılmıyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, CHP'li vekillerin söylemleriyle bir arada değerlendirildiğinde, ortaya büyük bir çelişki çıktı.