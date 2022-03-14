Menemen Belediyesi araç filosunu genişletiyor

İZMİR Menemen Belediyesi, araç filosuna 1'i hibe 33'ü öz kaynak olmak üzere toplam 34 adet yeni araç daha ekledi. Araçları ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan test etti. Başkan Vekili Pehlivan, "Menemen Belediyemiz bugün eskisi gibi fahiş fiyatlara kiralanmış araçlarla değil, kendi imkânları ve kaynaklarıyla oluşturduğu bir filo ile karşınızda" dedi.