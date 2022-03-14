Ortopedinin “90 yıllık çınarı” 66 yıldır görevde

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakapınar köyünde 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 1932 yılında dünyaya gelen Prof.Dr. Veli Lök, okuma yazma bilmeyen babasının ısrarıyla doktor oldu ve ortopedi ve travmatoloji konusunda yüzlerce öğrenciyi tıp dünyasına kazandırdı. Bir yaşam biçimi olarak gördüğü mesleğini 66 yıldır sürdürüp hastalara şifa dağıtmaya devam eden Prof. Dr. Veli Lök "Yapabildiğim kadar, insanlara faydalı olabileceğim kadar mesleğimi yapacağım. Bu kuvveti kendimde hissediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nda heyecanım katlanıyor, aklıma beyaz önlüğü giydiğim ilk gün geliyor" diye konuştu.