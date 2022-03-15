Başkan Kayalar’dan AB için yeni projeler

İZMİR Valiliği koordinatörlüğünde, hayata geçirilen Empower4Employment projesinin üçüncü ulus ötesi toplantısı Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleşti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, Graz'da bir dizi programa katıldı. Proje toplantıları kapsamında Viyana Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ozan Ceyhun, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Şükrü Yaman ve Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Yusuf Yıldız ile bir araya gelen Başkan Kayalar, "Çok yakında ilçemiz için yeni işbirliklerine başlıyor olacağız." dedi.

DÜNYA ÇAPINDA İŞ GÜCÜ

PROJENİN detayları hakkında bilgi veren Başkan Kayalar, "Empower4Employment projesi ile evde sağlık ve yaşlı bakım alanında dünya çapında iş gücü sağlanırken, projeden tüm dünya yararlanabilecek. Proje sonunda hazırlanacak portal ile, evde sağlık ve yaşlı bakımıyla ilgili istihdam sağlanırken, konuyla ilgili personel arayışında olan kurumlarda bu portaldan fayda sağalacak. Bu şekilde proje başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada evde sağlık ve yaşlı bakım alanında istihdam sağlamış olacak" dedi.