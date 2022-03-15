Bülent Tezcan’a kırmızı kart- Kulağıma Gelenler

CHP'de gruplar arası mücadele sertleşti. Buna göre bir tarafta Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başını çektiği ve içlerinde Tuncay Özkan, Bülent Tezcan ve Engin Özkoç gibi isimlerin de bulunduğu bir grup var. Diğer tarafta partide ağırlıklarını giderek artıran 10 Aralık Hareketi ve İstanbullu ekip bulunuyor.

İstanbul ekibinin şimdi Özkan ve Tezcan'ın 2023'teki seçimde yeniden aday gösterilmemesi için şimdiden çalıştığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne giremeyen Özkan'a sahip çıkıp Başdanışman yapmıştı. Bu yüzden CHP liderinin Özkan'a yine sahip çıkabileceği kaydediliyor. Ancak 2016'da tam aydınlanmayan bir olayda bacağından vuralan Tezcan'ın yeniden aday gösterilmeyeceği dillendiriliyor.

ERHAN GÜLENÇ