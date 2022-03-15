Çiğdem öğretmen hayata tutunamadı

İZMİR Tire'de, anaokulu öğretmeni 35 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Çiğdem Özkal karaciğer nakli olduktan 9 gün sonra hayatını kaybetti. 9 gün direnebilen talihsiz öğretmenin ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Bir süre önce karaciğerinden rahatsızlanan Özkal için doktorları uygulanan tedaviden sonuç alamış son çare olarak karaciğer nakline kara vermişlerdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Özkal'ın iflas eden karaciğeri için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılarak, bağış çağrısı yapılmıştı. ■ NADİR UYSAL

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