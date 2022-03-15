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Haberler İzmir Darp edilen doktor konuştu: İşimizi güvende yapmak istiyoruz

Darp edilen doktor konuştu: İşimizi güvende yapmak istiyoruz

15.3.2022

Darp edilen doktor konuştu: İşimizi güvende yapmak istiyoruz

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı basın açıklamasına, önceki sabah bir hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Emre Arslan da katıldı.

Arslan, "Bu duruma gelmemek gerekiyor ama sesimizi duyurmamız gerektiği için bu şekilde adım atma kararı alıyoruz. Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek. Bizim mesleği seçme amacımız, insanlara faydalı olabilmek. Fedakarlık yapmaktan mutluyum ve şikayetçi değilim. Sadece insanların da bunun farkında olması lazım" diye konuştu.

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