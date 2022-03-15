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İzmir'de deniz suyu metrelerce çekildi! Uzman isimden açıklama

İzmir Körfezi'nde deniz suyu 60 santimetre çekildi. Çekilme ile birlikte kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale gelindi. Peki çekilme deprem habercisi mi? Uzman isimden açıklama geldi.

AA

15.03.2022, 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 13:17

İzmir’de deniz suyu metrelerce çekildi! Uzman isimden açıklama

Denizin çekilmesi, Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi'nin bulunduğu sahil şeridinde de görüldü. Çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlandı, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, söz konusu durumun sert poyrazdan kaynaklandığını belirtti.

Benzeri durumun daha önce de yaşandığını aktaran Yaşar, "Körfez'de gözlemlediğimiz çekilme tamamen poyrazla ilgili. Geçen yıl bunu daha çok görmüştük. Bu doğal bir olay. Lodosta ise bunun tam tersi oluşuyor." dedi.

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