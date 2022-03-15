Menemen’de israf dönemi sona erdi

2019 Yerel Seçimleri'nin ardından zimmet ve irtikabın yanı sıra işçi kıyımları ile de gündeme gelen Menemen Belediyesi'nin makus kaderi, 14 Ocak 2021 tarihinde Aydın Pehlivan'ın Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine gelmesiyle değişti. Geçtiğimiz yıl ilk olarak belediye emekçilerinin birikmiş 22 milyon lirayı bulan alacaklarını ödeyen Başkan Vekili Pehlivan, daha sonra da 'devlette devamlılık esastır' düsturuyla hareket ederek yarım bırakılan Halil Alkaya Pazar Yeri ve Geçici Hayvan Bakımevi'nin inşaatlarını bitirerek Menemen halkının hizmetine açtı.

Belediyenin ilk anaokulunu da Ulukent'te faaliyete geçirdi. Kamu kaynaklarının hoyratça kullanılmasının da önüne geçen Pehlivan, zimmet ve irtikap iddiasıyla tutuksuz yargılanan Serdar Aksoy'un 2020 yılında 7,5 milyon liraya alınabilecek 22 çöp aracı için 4 yıllığına KDV dahil 42 milyon liraya kiraladığı sözleşmeyi feshetti. Belediyeyi büyük bir ödeme yükünden kurtaran Pehlivan, belediye envanterine 8 ayda 45 yeni araç kazandırdı. Bu araçların 34'ünü geçtiğimiz Cumartesi günü Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıkaran Pehlivan, konuyla ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK YÜKTEN KURTULDUK

Göreve başladığı ilk günden itibaren, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışında olmayı ilke edindiğini vurgulayan Pehlivan, "Hamdolsun ki ekibimizle birlikte bu yolda başarıyla ilerliyoruz. Tasarruf bilinciyle israfı ortadan kaldıracak şekilde çalışmak, verimliliği ve iş gücünü artırmak, vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmak en temel görevlerimizin başında geliyor. 2020 yılında belediyemizi yönetenler, 7,5 milyona satın alınacak 22 çöp aracının ihalesine kiralama yöntemiyle 4 yıllığına KDV dahil 42 milyon lira veriyordu. Fahiş fiyata kiralanan ihale sonucu, temizlik firmasının bize kestiği aylık fatura, 1 milyon 200 bin TL +KDV tutarındaydı. Bu meblağı ödemek bize zül geliyordu. Haklı sebeplerle ihaleyi fesih ederek belediyemizi bu yükten kurtardık" dedi.

YENİ BİR FİLO KURUYORUZ

Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun akabinde geçtiğimiz Ağustos ayında kimini hibe, kimini öz kaynaklarımızla belediyemize kazandırmış olduğumuz 11 aracımızı hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Tabi 697 kilometrekareye sahip Menemenimiz, hizmet noktasında daha çok yeni araçlara ihtiyacı olduğu bilincindeydik. Bu minvalde hareket ederek biri hibe 33'ü öz kaynak olmak üzere 34 araç daha envanterimize kazandırdık. Geçtiğimiz Cumartesi günü de, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekillerimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ile birlikte 34 yeni aracımızı test ettik. Menemen Belediyemiz, eskisi gibi artık fahiş fiyatlara kiralanmış araçlarla değil, kendi imkanları ve kaynaklarıyla oluşturduğu bir filo hizmet verecek. Bir taraftan vizyon projelerimizle Menemenimize özlenen ve beklenen hizmetleri yapmaya devam ederken bir yandan da adım adım güçlü bir Belediye oluşturuyoruz. Var gücümüzle çalışmaya da devam edeceğiz."

'ALIRKEN KAZANDIK'

Araçların fiyatıyla ilgili de bilgi veren Pehlivan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 19 Ekim'de siparişini verdiğimiz araçlar için İller Bankası'na 14 milyon 500 bin lira ödeyeceğiz. Araçlarımızın şu anki piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon lirayı buldu. Deyim yerindeyse alırken kazandık. Uzun yıllar belediyemize hizmet edecek araçlarımız, işlerimizi daha da kolaylaştırmış olacak. İhtiyacımız doğrultusunda araç alımına devam edeceğiz. Filomuzun güzel ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

AK PARTİ MENEMEN'İN KÖYLERİNDE

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 'Karınca Modeli' çalışmasını bu kez Menemen'in köylerinde gerçekleştirdi. 300 kişilik ekip, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar Cemal Bekle'nin de katılımı ile gün boyu Menemen'in köylerinde; muhtar, esnaf, çiftçi, üye ziyaretleri yaptı. Menemen'in belediye hizmetlerinin AK Parti idaresinde gözle görünür hale geldiğini belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Menemen bizimle hak ettiğini buldu. Her ne kadar CHP'li Büyükşehir Belediyesi ilçeden elini ayağını çekmiş olsa da 1 yıldır tek çivi çakmasa da ilçe belediyemiz var gücüyle hizmet üretiyor. Köylerimiz ve köylülerimiz için de tarımsal yatırımlarımız sürüyor" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL