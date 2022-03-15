‘Yenilmez’ bebek MLD’ye yenildi

İZMİR Tire'de, 1 buçuk yıldır MLD olarak da bilinen merkezi sinir sistemi hastalığı ile boğuşan 4 yaşındaki Rasim Egemen Yenilmez tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dağdere köyünde çiftçilikle geçinen Ali- Sibel Yenilmez çiftinin tek çocukları olan Egemen bebeğin zamansız ölümü ailesi ve yakılarını yasa boğdu. Doğduktan yaklaşık 2 yıl sonra önce parmaklarında kıvrılmalar, ardından da vücudunda fiziksel bozulmalar başlayan Egemen bebeğe doktorları 'Metakromatik Lökodistrofi' (MDL) teşhisi koydu. Tedavisi mümkün olmayan hastalığın pençesinde bir süredir hastanede yaşam savaşı veren Egemen bebek çektiği acılara daha fazla dayanamadı. ■ NADİR UYSAL

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