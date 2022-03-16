İhale skandalına mahkeme freni

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu için açtığı ihaleye 8 firma katıldı. Bu firmalar arasında en düşük teklifi, Yapı Merkezi-Nurol İnşaat ortaklığı yaptı: 3 milyar 392 milyon lira. Halen yapımı süren Narlıdere Metrosu'nu da inşa eden Ankaralı Gülermak Ağır Sanayi firmasının teklifi ise, 3 milyar 921 lira oldu. O dönem İzmir'de kulislerde belediyenin ihaleyi, ikinci sırada yer alan Gülermak firmasına vermenin yollarını aradığı söylentileri bol bol konuşuldu.

AÇIKLARKEN TEZATA DÜŞTÜ

İlerleyen süreçte, son kararını açıklayan Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi iddia edildiği gibi 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak'a verdi. Bu karar doğal olarak büyük tepki çekti. Yeni Asır, ilk günden itibaren İzmir'in 529 milyon lirasının bu şekilde heba edilmeye çalışılmasıyla ilgili yaptığı manşetlerle sorumlulardan hesap sordu. Başkan Tunç Soyer ise, ihaleyi neden 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak'a verdiklerini izah etmeye çalışırken büyük bir tezat içine düştü.

EBRD SOYER'İ YALANLADI

Bocalayan Soyer, en son ihaleyi kazanan firmayı kendilerinin değil proje için kredi aldıkları Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) seçtiğini belirterek, "EBRD ihaleyi başka birine de verebilirlerdi ama bu firmayı seçtiler" diye konuştu. Ancak Yeni Asır, bankanın kendi mevzuatını inceleyerek bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Çünkü EBRD Satın Alma Politika ve Kuralları'ndaki Müşteri Sorumlulukları kısmında Soyer'in söylediklerinin tam tersi yazıyordu. Yeni Asır, ilgili maddeyi referans alarak "Avrupa Bankası Soyer'i yalanladı" başlığıyla çelişkiyi manşet yaptı. Tunç Soyer, Yeni Asır'ın söz konusu manşetinin yayınlandığı gün, bir TV kanalında canlı yayına çıktı. Burada kendisine Yeni Asır'ın manşeti gösterilen Soyer, kararı EBRD değil kendi oluşturdukları ihale komisyonunun verdiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Soyer, "Tabii ki bizim ihale komisyonumuz karar veriyor, EBRD değil" dedi. Gelinen süreçte, Yapı Merkezi ve Nurol İnşaat ortaklığı ve bazı katılımcı firmalar, ihale sonucuna İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etti. Soyer ise, yangından mal kaçırırcasına Gülermak firmasıyla sözleşme imzaladı ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla adeta paranın su gibi akıtıldığı görsel şovların yer aldığı bir temel atma töreni düzenledi. O dönem İzmir Metro A.Ş. işçilerinin alacaklarını tam ödeyememesiyle de gündemde olan Büyükşehir'in bu açılış töreni için 5-6 milyon lira civarında para harcadığı belirtildi.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkemeden beklenen karar ise, önceki gün çıktı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, Soyer'e "dur" dedi. Mahkeme, Büyükşehir'in Buca Metrosu ihalesinin 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak'a verilmesiyle ilgili kararını iptal etti. Bu kararı Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yapı Merkezi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi ortak girişiminin yaptığı başvuru sonucu olan mahkeme kararını taraflara, "Gülermak A.Ş'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat - Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi" şeklinde tebliğ etti. Öte yandan İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından alınan karara Danıştay'da itiraz edilebileceği hükmüne yer verildi.

SOYER HALA AYNI KAFADA

İZMİR gündemine bomba gibi düşen mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Tunç Soyer, "Bizim bilmediğimiz yeni bir şey söyleniyor değil. Hepsinin cevabını vermiştik. İstinafta bunlar düzelir. Biz bu başvurunun olacağını tahmin etmiştik. Sürpriz hiçbir şey yok" dedi. Sürecin nasıl devam edeceği yönündeki soruya ise, "Hiçbir şey çıkmaz bundan. Sadece bize 1-2 ay zaman kaybettirmiş olur. Bunu firma yaptı. Firma zorlamıştır" diye konuştu. Resmi açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, Danıştay nezdinde temyiz edileceğini duyurdu.

'USÜLSÜZ İHALE TESCİLLENDİ'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Usulsüz ihale tescillendi" dedi. Temel atma töreninde harcandığı iddia edilen astronomik rakamlara dikkat çeken Hızal, "Mahkeme, ihalenin hukuka aykırı sonuçlandığını gerekçe göstererek iptal etti. Milyonlarca TL'nin harcandığı temel atma töreni boşa gitti. Usulsüz ihale tescillendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı metronun halinden haberi var mıdır?" ifadelerini kullandı.

'KAYIPLARIN PROJESİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardık! Tarihin en büyük yatırımı diye duyurup şaşalı törenlerle temel attıkları Buca Metrosu da tıpkı diğer işleri gibi sakat doğdu. Yargı 'dur' dedi. Soyer ise 'Hiçbir şey çıkmaz bundan' diyecek kadar zararda ısrarlı! Görünen o ki; yine burnunun dikine gidecek ve işi çıkmaza, zaman ve kaynak kaybına sürükleyecek. Buca Metrosu da tarihe, 'en büyük' değil, 'kayıpların ve krizlerin projesi' olarak geçecek!" dedi.

ERHAN GÜLENÇ