İzmir elektrik kesintisi 16 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 16 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...