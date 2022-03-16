İzmir elektrik kesintisi 16 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 16 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 16 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
ÇEŞME
16.03.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım ŞIFNE MAHALLESI 6001 SOKAK KISMEN, 6300, 6303, 6305, 6306, 6312, 6329 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-470 B KOLU
ÇİĞLİ
16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ, 8104, 8102,8100,8101,8090/1,8090/2,8090 SOKAKLAR VE CİVARI
16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6780/1,6783,6782 SOKAKLAR VE CİVARI
16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6793,6791 SOKAKLAR VE CİVARI
16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6795 ,6790,6794 SOKAKLAR VE CİVARI
16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6796/3,6796,6795 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
16.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO, YOLGAR, AYYILDIZ, İLKYANKI, DENİZKABUĞU SİTELERİ, İLKNAK VE AKVATEK SU ÜRÜNLERİ, MERADA HAYITLI, DENİZKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
GAZİEMİR
16.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMREZ MAHALLESİ,İNCİ HOLDİNG
KEMALPAŞA
16.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÖRNEKKÖY MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖRNEKKÖY KÜMELERI. NIFÇAYI KÜMESI. ÇAYIR ARASI KÜMEEVLERI. KIRAVLUSU KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
KİRAZ
16.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2
ÖDEMİŞ
16.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI
TİRE
16.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR