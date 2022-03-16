İzmir İZSU su kesintisi 16 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 16 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintileri yaşanacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA BOZKÖY
16.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 4
16.03.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YEŞİLBAĞLAR, GÖKSU
16.03.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
16.03.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI
16.03.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MERSİNLİ, ÇINARLI
16.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
16.03.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ATATÜRK
16.03.2022 saat 08:30 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
16.03.2022 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.