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İzmir İZSU su kesintisi 16 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintileri yaşanacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...