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İzmir'de feci kaza! Aynı yönde giden kamyonet ve minibüs çarpıştı

izmir'in Tire ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada aynı yönde giden kamyonet ve minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası 3 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

DHA

16.03.2022, 08:53

İzmir’de feci kaza! Aynı yönde giden kamyonet ve minibüs çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Tire- Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 AD 7509 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan A.K. ve M.K. ile kamyonetteki H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.K. ve A.K.'yı Torbalı Devlet Hastanesi'ne, R.T. ile H.Ö.Ö.'yü ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durum ağır olan R.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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