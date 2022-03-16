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İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 19 bin 672 lira ceza kesildi.

İHA

16.03.2022, 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 10:23

İzmir’de helikopter destekli trafik denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek ve azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği trafik denetimlerini havadan da sürdürdü.

15 Mart tarihinde, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesindeki yolları helikopterle denetleyen ekipler tarafından, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 16 sürücüye 19 bin 672 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından her ay yapılan havadan helikopterli trafik denetimlerini sürdürüleceği kaydedildi.

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