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Haberler İzmir Savcı katilin babası için de müebbet dedi

Savcı katilin babası için de müebbet dedi

16.3.2022

Savcı katilin babası için de müebbet dedi
İZMIR'IN Buca ilçesinde çocuklarının gürültü yaptığını iddia ettiği Adem Ateş'i (38) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız (51) ile 'Bunları öldür gitsin. Ben çocuklarına bakarım' diyen babası Kazım Yıldız (71) için müebbet hapis cezası istendi. Kazım Yıldız'ın kendisine yöneltilen 'azmettiricilik' suçlamasını kabul etmediği, Kemal Yıldız'ın da silahı korkutmak için yanına aldığını ve çıkan arbede sırasında birden kazara patladığını söylediği belirtildi.
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