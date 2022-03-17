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Haberler İzmir Batur’dan 3 yıl sunumu: Tek keşkemiz kentsel dönüşüm

Batur’dan 3 yıl sunumu: Tek keşkemiz kentsel dönüşüm

17.3.2022

Batur’dan 3 yıl sunumu: Tek keşkemiz kentsel dönüşüm
KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, göreve gelişinin üzerinden geçen 3 yıllık süreci değerlendirdi. Görev süreci içinde 'keşke' dediği bir proje olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Batur, "Keşke dediğimiz projeler kentsel dönüşüm projeleri. Net olarak tabii ki 'keşke' dediğimiz bir şey yok ama keşke çalışmalar bu kadar aksamasaydı, mahkemelere gitmeseydi ve biz de kazma vurur duruma gelseydik" yanıtını verdi.
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