Batur’dan 3 yıl sunumu: Tek keşkemiz kentsel dönüşüm

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, göreve gelişinin üzerinden geçen 3 yıllık süreci değerlendirdi. Görev süreci içinde 'keşke' dediği bir proje olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Batur, "Keşke dediğimiz projeler kentsel dönüşüm projeleri. Net olarak tabii ki 'keşke' dediğimiz bir şey yok ama keşke çalışmalar bu kadar aksamasaydı, mahkemelere gitmeseydi ve biz de kazma vurur duruma gelseydik" yanıtını verdi.

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