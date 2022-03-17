“Bu yanlışın İzmirliye faturası 400 milyon lira”

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Buca Metrosu inşaatı işini en düşük teklife değil, 529 milyon lira daha yüksek teklif eden Gülermak firmasına verdiği kararın 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı. Bu kararda ısrar eden Belediye Başkanı Soyer'e tepki gösteren Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, mahkemenin iptal ettiği ihale ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

KAOSUN TETİKLEYİCİSİ OLDU

Soyer'in bu ihaleyi, Türkiye'nin kendi ihale mevzuatı yerine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası mevzuatına göre yaparak baştan sakat hale getirdiğini ifade eden Atmaca, bunun Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzediğini ve sorunun esas kaynağının da bu olduğunu söyledi. "Üzerinde ısrarla durulması gereken diğer bir konu da, yangından mal kaçırırcasına sözleşme yapılıp temel atma töreni düzenlenmesidir" diyen Atmaca, "İtiraz süreci devam ederken sözleşme yapılması tam anlamıyla yaşanan kaosun tetikleyicisi olmuştur" dedi.

SUÇLU DURUMA DÜŞECEKSİNİZ

"Aceleniz neydi başkan?" diyen Atmaca, "Neden halkın milyonlarca lirasını harcayıp şaşalı temel atma töreni yaptınız? Neden yasal itiraz sürecinin sona ermesini beklemediniz? Siz bu hukuk tanımaz tavrınızla bir de kalkmış mahkemenin verdiği kararı hukuka aykırı diyerek eleştiriyorsunuz. Sürecin devamında üst mahkemeye itiraz edeceksiniz. Üst mahkeme kararı onaylarsa ne olacak biliyor musunuz? Yasal itiraz sürecini beklemeden sözleşme yaptığınız için zaten suçlu duruma düşeceksiniz, ayrıca firma bugüne kadar yaptığı tüm harcamaları ve cezai şartları kurumdan tahsil edecek. Yani İzmirlinin tahminen 20-25 milyon eurosu heba olacak, Türk lirası cinsinden 300-400 milyon ediyor" dedi. ■ ERHAN GÜLENÇ