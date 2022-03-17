Oynadığı oyuncak öldürüyordu! Minik çocuğun bağırsağını deldi

"KIZIMIZIN ACI ÇEKTİĞİNE TANIK OLDUK"

Hiç yoktan minik kızı 2,5 saat süren bir ameliyat geçirmek zorunda kalan baba Güler, büyük korku yaşadıklarına vurgu yaparak, "Bu mıknatıslar aslında ağabeyinin oyuncaklarıydı. Cemre'nin de dikkatini çekmiş ve bir miktar kendi eline almış. Ağzına götürdüğünü ağabeyi fark etti. Biz görmediğimiz için emin olamadık. Kolay kolay bir şey yutmaz diye kendisine sorduk, 'yuttum' dedi. Ama bazen oyun için sorduğumuz sorulara yapmasa bile yaptım diye cevap verebilir diye düşündük. Yuttuysa da 1 tane yutmuştur, deyip doktorla irtibata geçtik. Dışkısıyla çıkmasını bekledik, ama ertesi gün sancıları arttı. Kusma şikâyeti de başlayınca akşama doğru acil olarak geldik. Çekilen röntgende 5 tane mıknatısın olduğunu gördük. Pazartesi akşam acilen ameliyata alındı, çok korktuk. Şimdi kızımız iyi. Rengarenk bu oyuncak çocuklara çok cazip geliyor, ama sonuçları bilinmiyor. Kesinlikle bu tarz küçük ve mıknatıslı oyuncaklar sıkıntı oluşturabildiği için evde bulundurulmamalı. Çocuğumuzun en ufak ateşinde bile büyük üzüntü yaşıyoruz. Onun çok acı çektiğine tanık olduk. Şimdi iyi çok şükür, ama Allah kimseye yaşatmasın. Bu oyuncakları kimse almasın, alanlar da yok etsin" diye konuştu.