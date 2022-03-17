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Haberler İzmir Tire’de kamyonet ile minibüs çarpıştı

Tire’de kamyonet ile minibüs çarpıştı

17.3.2022

Tire’de kamyonet ile minibüs çarpıştı
İZMİR'İN Tire ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Tire- Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada minibüste bulunan A.K. ve M.K. ile kamyonetteki H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan durum ağır olan R.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. ■ NADİR UYSAL
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