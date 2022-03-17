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Haberler İzmir Tunç Soyer şehit ailelerini ağırladı

Tunç Soyer şehit ailelerini ağırladı

17.3.2022

Tunç Soyer şehit ailelerini ağırladı
İZMİR'DEKİ şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit yakınları ve gaziler için birçok çalışma yaptıklarını ve aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, "Gönlümüzden geçenlerin neler olduğunu biz yaptıkça göreceksiniz. Bunlar sözle ifade edilecek şeyler değil. Ama adım adım yaptıkça biz de daha iyi hissedeceğiz" dedi.
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