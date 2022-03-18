İzmir elektrik kesintisi 18 Mart Cuma! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağın araştırıyor. İşte 18 Mart Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 18 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağın araştırıyor. İşte 18 Mart Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
18.03.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,PARKORMAN SPORTİF TESİSLERİ
18.03.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7479/8,7479/7,7479/6 SOKAKLAR VE CİVARI
BEYDAĞ
18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO
BUCA
18.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,205/25,2401 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,242,242/7,242/3,242/16 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,220/7,242/8,206/16 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
18.03.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KSC YAPI,SASALİA ART DİZAYN,VERA PROJE,YALÇIN METE,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM
DİKİLİ
18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ, 31, 14, 18, 16, 35, 33, 33/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10, 24, 26, 28, 27, 29/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1768,1735,1748 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ,1832,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,6065/1 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DOÇ DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV.,1841 SOKAK VE CİVARI
KEMALPAŞA
18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖRNEKKÖY MH. MEHMET AKIF ERSOY MH YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖTEYAKA-2 KÜME YOLU. ÖRNEKKÖY KÜMESI. NIF ÇAYI KÜMESI VE CIVARLARI
18.03.2022 09:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
KİRAZ
18.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1 VE TR-5
18.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
KONAK
18.03.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,515-520/2 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,520/1-520/2 SOKAKLAR VE CİVARI
18.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİMENTEPE,İMARİYE,HASAN ÖZDEMİR,1.KADRİYE,19 MAYIS MAHALLESİ,690,697/2, 699,731,732/8 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 6. CADDE, 186, 191, 189, 190, 191, 194, 192, 220, 7222, 224 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ, ULUKENT SANAYİ BÖLGESİNİN BİR KISMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
18.03.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ, ULUS MAHALLESİ, KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLERİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
18.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAH. DEMIRBABA CD. VE ÇEVRE SOKAKLARI TR-19
18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU (TR-1) VE SÜLEYMAN DEMIREL (TR-108) MAHALLELERI
TİRE
18.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR