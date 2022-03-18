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İzmir elektrik kesintisi 18 Mart Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 18 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...