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İzmir İZSU su kesintisi 18 Mart Cuma

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 18 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...