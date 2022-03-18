İzmir İZSU su kesintisi 18 Mart Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? 18 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 18 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA KORUTÜRK
18.03.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BALÇOVA EĞİTİM
18.03.2022 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EĞRİDERE
18.03.2022 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA KAYNAKLAR MERKEZ
18.03.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
18.03.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK
18.03.2022 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.