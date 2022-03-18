İzmir’de kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de fatura vurgunu!

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir iş hanında 5 yılı aşkın süredir fatura ödeme merkezi işleten İlker E., bir süre önce sessiz sedasız dükkanı kapatıp kayıplara karıştı. Faturalarını buraya ödeyen çok sayıda kişi, gelen telefon aramaları ve mesajla son faturalarının ödenmediğini duyunca büyük şok yaşadı. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan vatandaşlar, iş yerinin kapalı olduğunu ve kimsenin olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.





NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bin 55 lira fatura bedelini buradaki fatura merkezine yatıran, ancak doğalgaz firmasından faturanın ödenmediğine dair telefon alan Cemil Yavuz adlı vatandaş, fatura merkezinin kapalı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Yavuz, "Buraya doğalgaz faturamı yatırmıştım, bugün de firmadan faturamın yatırılmadığına dair telefon geldi. 20 dakika önce aradılar, faturamı yatırmazsam doğalgazın kapatılacağını söylediler. Yatırdığımı söyledim ama yatırıldığı görünmediği için parayı yatırdığım vezneye gitmem gerektiğini bildirdiler. Geldim şimdi ve veznenin kapalı olduğunu gördüm. Bin 55 lira yatırmıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım. Bu faturayı da şimdi mecburen bir daha yatıracağız. Yatırmazsak doğalgazın kesileceğini söylediler" dedi.





MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Öte yandan alınan bilgiye göre faturalarını bu merkeze ödeyen ancak firmalardan faturaların ödenmemiş olmasından dolayı ihtar alan ve dolandırıldığını anlayan 13 vatandaşın, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Dolandırıldıklarından haberi olmayan ve yeni haberdar olan vatandaşların da durumla ilgili şikayetçi olabilecekleri tahmin ediliyor.

İzmir'de bir kuyumcu vurgunu daha! Altınları alıp kayıplara karıştı

Kuyumcu çiftten 7 milyonluk vurgun