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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!

Kıyı Ege'de fırtına etkisini göstermeye başladı. İzmir'de de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinin 15.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi. Yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de tüm vapur seferleri de geçici süreyle iptal edildi.

18.03.2022, 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 16:41

İzmir’de vapur seferleri iptal edildi!

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tüm vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla, vapur seferlerinin de saat 16.15'ten itibaren geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

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