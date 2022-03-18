İzmir’de vapur seferleri iptal edildi!

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tüm vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla, vapur seferlerinin de saat 16.15'ten itibaren geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

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