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Haberler İzmir İzmir'in 5 ilçesinde ekipler harekete geçti! PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'in 5 ilçesinde ekipler harekete geçti! PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'in Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

AA

18.03.2022, 10:03

İzmir’in 5 ilçesinde ekipler harekete geçti! PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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