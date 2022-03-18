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Haberler İzmir Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA

18.03.2022, 23:07

Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart saat 04.30 sıralarında, ilçede bulunan sanayi sitesinde şüphe üzerine açık kasa bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde bulunan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan ekipler, S.E., A.E. ve G.E.'nin dört farklı hırsızlık konusundan aranan şüpheliler olduğunu belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aracın kasa kısmında yapılan kontrolde, iş yerlerinden çalındığı belirlenen 9 adet dalgıç pompa, 8 adet demir flanş boru parçaları ve demir bağlantı parçaları ele geçirildi.

ŞİKAYETÇİ OLAN VATANDAŞLARA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Öte yandan ele geçirilen malzemelerin, hırsızlık olaylarıyla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan vatandaşlara ait olduğu belirlenirken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., A.E. ve G.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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