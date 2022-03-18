‘Türkiye bu yıl pozitif ayrışacak’

İZMİR'DE iş dünyası temsilcileri ile banka yöneticileri, İzmir İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü toplantısında bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) toplantıya İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile iş insanları katıldı. Oda başkanları kamu bankaları tarafından uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullandırılması talebini dile getirdi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise bu yıl Türkiye'nin pozitif ayrışacağını vurguladı. ■ MERT ALPDÜNDAR

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