Bornova’da imar isyanı

İZMİR Bornova'da Kızılay Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüme giren mahalleleri için hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıkları için Bornova Belediyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

BORNOVA Belediyesi, Kızılay Mahallesi için 30 hektar büyüklüğünde alanı kapsayan imar planı, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde kabul edildikten sonra askıya çıkarıldı, askı sürecinde yapılan itirazlar uygun bulunmayarak imar planı çalışması tamamlandı. Evleri imar planına dahil olan mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, arsalarının yüzde 45'inin kamu alanına ayrıldığını ve kalan bölümün ise yalnızca yüzde 40'ına imar izni verilmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını öne sürdü.

İsyan eden vatandaşlar Bornova Belediyesi binası önünde toplandı. Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri burada zabıta engeliyle karşılaştı. Zabıta ekipleri, vatandaşları belediye binasından uzaklaştırmak isterken, mahalle sakinleri "Burası bizim de belediyemiz, Bornova bizim de evimiz" diyerek karşı geldi.

"BAŞKAN KÖSTEK OLMASIN"

EYLEMDE slogan atan mahalle sakinleri, imar planının iptal edilmesi konusunda ısrarlı taleplerini yineledi. Mahalle sakinlerinden Nagihan Aka, karşılarında muhatap bulamadıklarını belirterek, "Mahallemize çökmek isteyen müteahhitlere engel olacağız. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un köstek değil destek olmasını istiyoruz" dedi.