Büyükşehir’den umudunu kesen ilçe belediyeleri artıyor

İZMİR'DE yaşanan asfalt sorununa çözüm bulmak isteyen ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'dan istedikleri asfaltı alamıyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşların tepki gösterdiği ilçe belediyeleri, İZBETON'a bağımlılıktan kurtulmak için kendi göbeğini kendisi kesmeye başladı. Aynı sorun nedeniyle Büyükşehir'den umudunu kesen Bornova Belediyesi daha önce kendi tesisini kurmuştu. Karşıyaka Belediyesi eski tesisini yeniden aktif hale getirirken, Buca Belediyesi de asfalt üretim tesisi kurmayı kararlaştırmıştı. Gelinen süreçte bir hamle de Kemalpaşa Belediyesi'nden geldi. Fen İşleri Müdürlüğü kombi sathi kaplama aracı ekipmanları, asfalt emülsiyon üretim tesisi ve mobil agrega yıkama makinesi alımı için 7 Nisan'da ihaleye çıkma kararı aldı.

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