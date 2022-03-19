İzmir elektrik kesintisi 19 Mart Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 19 Mart Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri bekleniyor. İşte 19 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....
Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 19 Mart Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA
19.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,MİTHATPAŞA,İNCİRALTI CADDELERİ,KAUÇUK,ÖYKÜ,İMBAT, LODOS,POYRAZ SOKAKLAR VE CİVARI
19.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTÇEN CADDESİ,SERA SOKAK VE CİVARI
BAYRAKLI
19.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAY MAHALLESİ,2133,2129,2093,2092,2139,2136/1,2135 SOKAKLAR VE CİVARI
19.03.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,2070,2065,2071,2077,2067,2068,2065 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
19.03.2022 17:00 23:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ, 5615,5615/1,5615/2,5615/3,5615/4,5615/5,5615/6,5615/7,5627/3, 5616,5617 SOKAKLAR VE CİVARI
19.03.2022 17:00 23:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ,FATİH VE SANAT CADDELERİ,5627/3,5615,5615/7,5615/1,5615/2,5615/3,5615/4, 5615/5,5615/6,5615/7,5601,5601/1,5601/2 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
19.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATAÜRK CADDESİ,2119,2120 SOKAKLAR VE CİVARI
19.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,BAHÇEDAĞ,2166,HASAN SAKA SOKAKLARI VE CİVARI
19.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,205/25,2401 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
19.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,1671,1072,1074 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
19.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ AYKO, GÜN IŞIĞI, MAVİKÖY, HALK EĞİTİMCİLER, PINAR YAPI KONUTLARI İLE GÜLKENT SİTESİ VE CİVARLARI
19.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT, ATATÜRK, UĞUR MUMCU CADDELERİ, 3, 1, SOKAKLARI VE CİVARLARI
19.03.2022 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM MAHALLESİ POLYAK, 12, 14, 17, 18, 20. SOKAKLARI VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
19.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
KARŞIYAKA
19.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FİKRİ ALTAY MAHALLESİ,6185/4,6185/3 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
19.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI
19.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MEHMET AKIF ERSOY MAH. TAŞLIYOL , ÇAYIRLAR KÜME YOLU , SAYRA CINAR VE CIVARLAR
19.03.2022 16:30 17:30 OG Manevra SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI
KİRAZ
19.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra KIRKÖY, YENI MAHALLE VE İSTIKLAL MAHALLELERININ TAMAMI
19.03.2022 09:00 14:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAHALLESI, SABIT ARLI CADDESI, FATIH SULTAN MEHMET, ÇOLAK İBRAHIM, ALI KAPTAN VE KÜLTÜRPARK CADDELERI, ARIKBAŞI, ÖZÇINAR, SÖĞÜT, AKASYA, HOCAZADE, İNÖNÜ SOKAKLARI VE CIVARLARI,
KONAK
19.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-572-637-639-640-641-642-644-648 SOKAKLAR,EŞREFPAŞA,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ
19.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,CUMHURİYET BULV.,İNG BANK
19.03.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,568-639-671-648-651-650 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
19.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1007, 1006, 1010, 1001 SOKAKLARI, ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT, İNKILAP CADDELERİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
19.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ANAFARTALAR MAH. SARAÇOĞLU CD.-ŞHT. SALIM İZLEYEN CD.VE SAĞLIK CAD. KISMEN DESTAN SK.-SIGORTALAR SK.-ÖZEN SK. TR-3
19.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÜÇEYLÜL MAH. BAĞLAR SK.-MEZBAHA SK.- ERBAŞ SK.-GÜÇLÜ SK. VE DEMIRYOLU CD. KISMEN TR-32
19.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAHALLESI KISMEN TR-8 VE TR-12
TİRE
19.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma (BAHARŞYE MAH-ERTUĞRUL MAH) 2. KÜP ÇIK.-EFLATUN SK-NARIN GÇD-NEŞE SK-SŞRHATUN SK-ÇEŞME SK-İNCI YOKUŞU SK-BÖREKÇIBAĞI SK-2. HAVUZLU SK-KAPLAN YOLU SK-KAZŞROĞLU SK-UZUNIRIM CD-BUĞDAYDEDE TÜRBESI SK-TOPAL GÇD-ÜNLÜ GÇD.-3.HAVUZLU SK-YAMAÇLI SK-ATLANBAŞ SK-KUP SK-DAR SK-ERTUĞRUL SK-AYDINOĞLU CD-HAVUZLU SK-KAKAÇLAR SK-SOFU YOKUŞU SK-ASLAN SK-BÜYÜKKÜP SK-ÖNZÜ SK-KUYUMCU ALI SK-BUĞDAYDEDE CD-DEPO SK-ARABACI HALIL AĞA SK-KATIRCILAR SK L-28
19.03.2022 09:00 10:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İPEKÇILER MH-İHSANIYE MH-DUATEPE MH-PAŞA MH-KARACAALI MH-DERE MH-YENI MH-BAHARIYE MH-DUMLUPINAR MH-KETENCI MH-ERTUĞRUL MH-CUMHURIYET MH
19.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510
19.03.2022 15:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma (DUMLUPINAR MAH VE CUMHURIYET MAH) DEBBOY SK-KARAHASAN CD.- AĞA SK-2.YAVAN ÇEŞME SK-KAPLAN ÇEŞME SK-KÜTÜKMINARE SK-DIBEK MEYDANI SK-YAVAN ÇEŞME SK-YALIN AYAK SK-YAMUKAĞA SK-3. YAVAN ÇEŞME SK-HARLAK SK-ÜZÜMCÜ GEÇIDI-AKARSU SK-KANBUR SK-KALFA SK-GINE SK-KIVRIK SK-KONAK SK-EMIRGAN SK-DÖRTYOL SK L-29
TORBALI
19.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması 19 MAYIS MH. OSMAN DIRIK CD., 8510 SK., 8514 SK., 8508 SK., 8513 SK., 8500 SK.
19.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması SAĞLIK KÖYÜ TAMAMI TR-1
URLA
19.03.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım YAKA,ALTINTAŞ,HACI İSA, SIRA VE CAMIATIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.