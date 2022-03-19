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İzmir'de jandarmadan siber operasyon!

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis, müstehcen içerikli ve terör propagandası yaptığı belirlenen toplam bin 807 internet sitesi mahkeme kararı ile kapatıldı. Elde edilen deliller ile 306 olayın aydınlatılması sağlandı.

İHA

19.03.2022, 10:52

İzmir’de jandarmadan siber operasyon!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında 2021 yılından bu zamana kadar icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde bin 290 yasa dışı bahis, 367 müstehcen içerikli paylaşımları bulunan ve 150 PKK, DEAŞ, FETÖ ve Sol Terör Örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen internet sitesini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında toplam bin 807 internet sitesi, mahkeme kararı ile kapatıldı.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda, adli makamlar tarafından gönderilen bin 575 dijital materyalin incelenmesi neticesinde elde edilen deliller ile 306 olayın aydınlatılması sağlandı.

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