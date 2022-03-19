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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 19 Mart Cumartesi!

İzmir'de su kesintisi 19 Mart Cumartesi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

19.03.2022, 11:52

İzmir’de su kesintisi 19 Mart Cumartesi!

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 19 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 19 MART

BERGAMA İNKILAP, TURABEY
19.03.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ ATATÜRK, CUMHURİYET
19.03.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA KAYNAKLAR MERKEZ
19.03.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME GERMİYAN
18.03.2022 saat 22:05 ile 19.03.2022 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ
19.03.2022 saat 11:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK
19.03.2022 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 19 Mart Cumartesi

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