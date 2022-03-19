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Haberler İzmir Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

19.3.2022

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti
İZMIR'IN Gaziemir ilçesinde aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Kardeşlerden biri olay yerinde öldü, diğeri yaralandı. Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde Yılmaz Büdüş (50) ile kardeşi İsmail Büdüş (47) karşılaştı. Aralarındaki miras tartışması kavgaya dönüşen kardeşler birbirlerine bıçak çekti. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada olay yerinde ölen Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Büdüş'ün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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