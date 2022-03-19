Terör üyelerini yurt dışına kaçırıyorlardı! Şebekeye ikinci operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisakları olan şahısları yeşil pasaportla yurt dışına çıkaran ve bu şekilde örgütlü olarak 'resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı' suçlarının faili olan şebekeye yönelik 11 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Havalimanında yapılan suçüstü yakalama ile İstanbul merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi.





Operasyonun ikinci aşaması olarak, şartları uymadığı halde yurt dışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurt dışına çıkaran şüphelilere yönelik 15 Mart 2022 tarihinde, 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması adına İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.





Yapılan operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri ve yöneticisi şahısların evlerinde yapılan aramada; farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri, farklı kişilere ait 8 adet e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilme farklı kişilere ait 2 adet muvaffakatname, farklı kişilere ait olan ve noterden verilme 6 adet imza sirküsü, farklı kişilere ait 8 adet Avrupa Birliği logolu evrak, konsolosluk ve noterden verilme farklı kişilere ait vekâletname, üzerinde farklı şahısların isimleri, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ve müsvedde kağıtlar, farklı şahıslara ait çok sayıda biyometrik fotoğraflar ele geçirildi.





Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri ve yöneticisi 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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