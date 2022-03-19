Ulaşım zammına Hızal’dan tepki: Kanunlara aykırı

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin Mart ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi.

HER AY OTOMATİK ZAM

TOPLANTIDA söz alarak toplu ulaşımdaki zamlara değinen AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir'de ulaşıma zam yapıldı. Evet dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarının artışıyla ilgili bir sorun var. Evet ESHOT bu akaryakıt artışlarından en çok etkilenen kurum ama bir şeyi yaparken işi ciddiyetle yapmasını istiyoruz. Hukuka ve kanunlara uygun yapmasını istiyoruz. UKOME'den bir zam kararı alınıyor. Bu kararla ikinci binişlerde yüzde 38 oranında bir zam var. Ayrıca bugüne kadar İzmir ulaşımında ilk kez uygulanacak bir uygulama yapılıyor. Her ay otomatik zam yapılacak ve bu kararı alırken hukuksuz karar alıyorlar. Aynı karar geçen yıl alınmış. İzmir 6. İdare Mahkemesi iptal etmiş. 'Sizin bu aldığınız karar yanlış' demiş. Bu kararı Büyükşehir temyiz etti mi? Büyükşehir çıksın, bu hukuksuz kanuna uygun olmayan kararından vazgeçsin. Hukuka ve kanuna uygun bir karar versin" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR